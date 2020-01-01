Главу строительных фирм подозревают в присвоение бюджетных средств

Структуры бизнесмена получили более полумиллиарда бюджетных средств. Проблемы с правоохранителями предприниматель "решал" с помощью взяток.

Следователи Службы безопасности Украины подозревают владельца крупной сети строительных фирм в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах. Помимо этого, бухгалтер компании предлагала взятку в 10 тысяч долларов чиновнику, сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы задержали в Николаеве бухгалтера предприятий, которая, по указанию владельца, предлагала 10 тысяч долларов взятки должностному лицу Государственной фискальной службы. Неправомерная выгода предназначалась для "решения" с должностным лицом вопроса об исключении фирмы из перечня налогоплательщиков, отвечающих критериям рискованности. Коммерческие предприятия, конечным бенефициаром которых является бизнесмен, "специализируются" на бюджетных средствах, направляемых для реконструкции и строительства объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении ведомства.

В целом структуры бизнесмена получили более полумиллиарда бюджетных средств.

Правоохранители подчеркивают, что предприятия подозреваемого выполняли работы с многочисленными нарушениями, использовали материалы ненадлежащего качества, нарушали технологии производства и строительства, привлекали для поставки продукции и выполнения работ фиктивные фирмы.

Из-за этого у компаний фигуранта были проблемы с правоохранительными органами. Одну из таких проблем и пыталась "решить" бухгалтер бизнесмена в Николаеве.

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

Напомним, в Харькове СБУ ликвидировала крупный конвертцентр.

Ранее сообщалось, что в Укргидроэнерго присвоили имущества на 32 миллиона гривен.



Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet