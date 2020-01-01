Минюст заявил о победе в споре по Укрнафте

Владельцы Укрнафты подали в 2015 году иск к Украине, пытаясь взыскать более шести миллиардов долларов с процентами на эту сумму.

Стокгольмский арбитраж отказал владельцам 40,1% акций ПАО Укрнафта, Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Игорю Палице, в удовлетворении их иска к Украине на сумму свыше шести миллиардов долларов плюс проценты. Инстанция признала отсутствие своей юрисдикции. Об этом на своей странице Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Супер мега победа в Стокгольмском арбитраже! Господа Коломойский, Боголюбов и Палица хотели взыскать с Украины более 6 млрд долларов США и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал. Отказал полностью", – написал министр.

Он напомнил, что три кипрских оффшорных компании Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited, конечными бенефициарами которых являются Коломойский, Боголюбов и Палица, обратились в Стокгольмский арбитражный трибунал с иском к государству Украина еще в 2015 году.

Они собирались взыскать с государства более шести миллиардов долларов и проценты, начисленные на эту сумму.

"Это сумма, которая превышает все расходы государства на образование и науку в 2021 году или же составляет примерно половину расходов государства на выплату пенсий", - подчеркнул Малюська.

Однако сегодня Стокгольмский арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции.

"Коломойский, Боголюбов и Палица получили ноль долларов США, а не шесть миллиардов", - добавил глава Минюста.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада утвердила сделку по долгам Укрнафты.

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