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Специалисты ВОЗ проведут курсы по COVID-вакцинации для украинских медиков

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В недельном семинаре будут участвовать лишь 60 человек, которые организовывают вакцинацию на национальном и региональном уровнях.
Украинским медикам расскажут об особенностях вакцин
Украинским медикам расскажут об особенностях вакцин

Для украинских медиков проведут ряд семинаров, во время которых координаторам и специалистам по иммунизации расскажут об особенностях вакцинации от COVID-19. Об этом в четверг, 4 февраля, сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

Отмечается, что обучение будут проводить совместно с бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине.

Семинары пройдут с 5 по 11 февраля и в них примут участие лишь 60 человек. Во время обучения участникам расскажут подробно об особенностях ожидаемых вакцин.

"Поскольку вакцина Pfizer-BioNTech требует сверхнизких температурных условий, участникам объяснят, как ее будут поставлять, требования к ее транспортировке и хранению, а также особенности введения прививок", - говориться в сообщении.

При этом участники семинаров подробно ознакомятся с содержанием национального плана и этапами развертывания вакцинации в Украине, а также пройдут подготовку по микропланированию кампании на региональном уровне.

Напомним, сегодня глава Минздрава сообщил, что в Украине вакцинация ориентировочно начнется с 15 февраля.

Накануне был опубликован прогноз распространения COVID-вакцин по международной инициативе COVAX. Согласно ему, до июня препараты будут распределены в 92 страны с низким и средним уровнем доходов, в том числе в Украину.

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Теги: вакцина, ВОЗ, медики, вакцинация, семинар
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Источник: korrespondent.net

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