В Кабмине сделали прогноз по открытию границ для украинцев

Есть три сценария, как будет развиваться ситуация, и к чему готовиться украинцам, желающим отправиться за границу.

Ситуация с возможностью поехать за границу на майские праздники или во время летнего отпуска для украинцев пока не ясна, однако, есть три сценария. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН, которое было опубликовано в четверг, 4 февраля.

"Есть три сценария. Планирование майских или летних отпусков может быть затруднено из-за продолжения жестких локдаунов по всему миру. В таком случае мы конечно будем ограничены в выборе стран", - заявила Стефанишина.

Он рассказала, что сегодня Государственная авиационная служба уже утвердила перечень стран для выезда украинцев в летний сезон. Это природные туристические направления, такие как Турция, Кипр, Тунис, Черногория, Хорватия, Болгария, Грузия, Албания и другие. Некоторые из них страны ЕС

Второй сценарий, по ее словам, заключается в том, что может быть существенное снижение уровня заболеваемости в Украине и это будет способствовать открытию границ. Стефанишина отметила, что динамика заболеваемости, которая наблюдается сейчас в Европе и в Украине, дает надежду на то, что к концу весны украинцы будут иметь более широкий доступ за границу, чем сейчас.

"Но также третий сценарий заключается в том, что предпосылкой доступа к определенной стране будет получение вакцины", - сказала вице-премьер.

По ее мнению, к тому времени уже не будет дефицита в доступе к вакцине и это не будет проблемой для украинцев, желающих поехать за границу.

Напомним, на прошлой неделе Украина обновила перечень стран красной зоны. На данный момент в нем находятся 74 страны, где заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

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