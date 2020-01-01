Санкции СМИ: указ обжалован в Верховном суде

Указ Владимира Зеленского о санкциях против телеканалов обжалован в Верховном суде. В суд поступило два иска.

Санкции введены на пять лет ru.wikipedia.org

В Верховном суде обжалован указ президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций к ряду телеканалов. В Кассационный админсуд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ главы государства, сообщает пресс-служба инстанции.

Искам лишь присвоили регистрационные номера. По первому иску назначили состав судей. Ответчиком там значится президент Украины. Истец - адвокат Павел Попков.

Напомним, что во вторник, 2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях) в отношении народного депутата Тараса Козака (ОПЗЖ).

На такой же срок ввели санкции против телеканалов 112 Украина, NewsOne, ZIK.

Ранее мы писали, что глава СНБО Алексей Данилов ответил критикам санкций против ТВ-каналов.

Добавим, что Владимир Зеленский с послами стран G7 обсудил санкции СМИ.

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