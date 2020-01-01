Родственник Навального стал главой села под Киевом

Будущий оппозиционер часто приезжал в гости к родственникам в украинское село. Сейчас там живут 11 человек с фамилией Навальный.

Главой села Новое Залесье в Киевской области является Павел Навальный, утверждающий, что он является родственником российского оппозиционного политика, пишет BBC Украина.

"Я дальний родственник Алексея Навального, наши деды были братьями", - рассказал Павел Навальный.

Павел Навальный. bbc.com

Известно, что российский оппозиционер в детстве часто приезжал к родственникам в Чернобыль. После катастрофы на ЧАЭС его родню переселили в Новое Залесье, где Навальный, по его словам, "был миллион раз".

Как рассказал глава села, его сосед и друг - Александр Навальный - двоюродный брат российского оппозиционера. Он работает дальнобойщиком. Однако, когда Павел позвонил приятелю с просьбой принять журналистов, ему категорически отказали. Не общаться с представителями СМИ в свое время попросил сам политик.

На местном кладбище похоронены родной дядя Алексея Навального Василий Иванович и его супруга Мария. Она преподавала украинский язык и литературу, была Заслуженным учителем Украины.

На сегодня в населенном пункте проживают 11 человек с фамилией Навальный.

Как сообщалось ранее, Алексея Навального отправили в колонию.

Также добавим, что в ЕС осудили приговор Навальному.



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