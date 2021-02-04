Украинцы "за" референдум и "против" разрешения на оружие - опрос

Почти 90% опрошенных граждан поддерживают акции протеста с требованием снижения тарифов. Социологи рассказали об отношении украинцев к актуальным вопросам.

Закон о референдуме поддерживают почти две трети украинцев

Большинство украинцев – 58% поддерживают принятие закона о всеукраинском референдуме. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, результаты которого были обнародованы в четверг, 4 февраля.

"Принятие Закона Украины О Всеукраинском референдуме поддерживают 58% опрошенных, не поддерживают - 28%, не определились - 14%", - говорится в сообщении.

При этом инициативу по предоставлению гражданам Украины законодательного права на частное владение огнестрельным оружием поддерживают 23% опрошенных, не поддерживают - 75%.

Также согласно данным опроса, 89% респондентов поддерживают акции протеста с требованием снижения тарифов, 10% - против. Отмечается, что 36% опрошенных считают, что наибольшую ответственность за повышение тарифов несет Кабинет Министров, 29% возлагают ответственность на Верховную Раду, 24% - на президента.

Опрос проводился 2-3 февраля среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.

Напомним, по данным опроса КМИС, тарифные протесты поддерживают 91,1% опрошенных.

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