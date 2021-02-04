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Послы G7 обсудили с Зеленским блокировку каналов

Комментариев: 4
Дипломаты согласившись с необходимостью борьбы с дезинформацией при соблюдении свободы и плюрализма СМИ.
Послы G7 обсудили с Зеленским ряд вопросов
Послы G7 обсудили с Зеленским ряд вопросов
president.gov.ua

Послы стран Большой семерки (G7) обсудили с президентом Владимиром Зеленским проведение судебной реформы в Украине и борьбу с дезинформацией. Об этом в четверг, 4 февраля, говорится в микроблоге послов стран G7 в Украине в Twitter.

"Мы провели продуктивный диалог по нескольким вопросам в поддержку развития и приветствовали начальный прогресс в вопросе СБУ. Послы согласились, что существует потребность бороться с дезинформацией в рамках свободы и плюрализма СМИ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что послы также заслушали изложенные президентом планы судебной реформы.

"Они подчеркнули необходимость всесторонней судебной реформы, включая одновременную реформу ВСЮ и ВККС, и выразили обеспокоенность недавними законодательными инициативами (законопроекты 3711, 4229), которые не обеспечат качественных, честных судей; люди и бизнес в Украине говорят нам, что нуждаются именно в таковых", - говорится в сообщении.

Также послы G7 отметили, что были рады встрече с президентом Зеленским впервые в 2021 году.

Напомним, ранее о встрече с послами стран Большой семерки рассказали в Офисе президента. Как сообщалось, Заблокированные пояснил послам, что телеканалы распространяли дезинформацию, а санкции направлены на защиту национальной безопасности.

А в конце января послы Большой семерки приветствовали намерение провести реформу СБУ  и привести спецслужбу в соответствие с международными стандартами.

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Теги: СБУ, встреча, реформы, санкции, Владимир Зеленский, большая семерка, G7
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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naswevret    04.02.2021, 22:24
Оценка:  -23
naswevret
Смотрю сейчас по"плюсам"комик-политшо у"Право на владу",где шайка клоунов снова серет кирпичами,обвиняя друг-друга в работе на Путина,выясняя кто из них при этом больший патриот нашей"территории У".И Ара Авакян подтянулся только что.Это ржач!!!)))))))))))
Путин-Xyйло    04.02.2021, 22:26
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Твоя территория - рф в ЖО.
naswevret    04.02.2021, 21:58
Оценка:  -23
naswevret
А что здесь обсуждать,когда без следствия и без решения суда,без предъявления подозрения Козаку в финансировании терроризма и без возбуждения уголовного дела в отношении него,тупо по-беспределу закрыли неугодные власти телеканалы?Это узурпация власти и попытка закрыть рты инакомыслящим.
Путин-Xyйло    04.02.2021, 22:25
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Кацапский бот как всегда - против
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