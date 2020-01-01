Суд снова оставил экс-нардепа Микитася под арестом

Бывшего нардепа, которого подозревают в похищении человека и вымогательстве, вновь оставили под стражей. Микитась был арестован 31 декабря.

Шевченковский районный суд Киева оставил бывшему народному депутату и экс-главе

компании Укрбуд Максиму Микитась меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщается на странице Микитася в Facebook.

"Чуда не произошло... Суд оставил Максиму Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей, - говорится в сообщении.

Напомним, 20 января Киевский апелляционный суд оставил в силе арест Микитася.

До этого сообщалось, что Максим Микитась был арестован в зале столичного Шевченковского райсуда 31 декабря 2020 года.

По данным полиции, бывший владелец Укрбуда был заказчиком похищения юриста, который предоставлял ему услуги.В случае доказательства вины Микитасю грозит до семи лет лишения свободы.

Добавим, что ранее Микитась возместил 50 млн гривен ущерба по делу Укрбуда.

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