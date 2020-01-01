Больше масок. Что делать с медицинскими отходами

Австралийские эксперты разработали способ переработки использованных масок для лица в материалы для строительства дорог.

Один из вызов пандемии коронавируса – массовое увеличение отходов. Медицинские маски и другие средства индивидуальной защиты загрязняют окружающую среду. Причем маски используют все активнее, в США, например, уже предпочитают надевать сразу по две.

Как же бороться с таким загрязнением.

Новая мода

Фирменным знаком нового президента Соединенных Штатов Джо Байдена является то, что он носит две маски – медицинскую и тканевую. Во время его инаугурации в январе лица в двойных масках присутствовали повсюду, начиная с вице-президента Камалы Харрис и кончая поэтессой Амандой Гордман. Соблазну наложения слоев также поддался Том Круз на съемках в Риме в ноябре прошлого года и Деми Мур в Париже в конце января.

В США все активнее ратуют за два слоя. И причиной тому является нехватка масок FFP2, доступные модели которых в основном предназначены для медперсонала.

Такие рекомендации неофициально дал доктор Фаучи, звездный инфекционист, известным своими экспертными заключениями, представленными последним семи президентам во время их мандата. Дублирование масок функционирует как "физический заслон, защищающий от капель и вирусов. Когда вы добавляете еще один слой, то, согласно здравому смыслу, он будет более эффективным", - пояснил он.

На данный момент высказывания инфекциониста не получили поддержки Центров по контролю и профилактике заболеваний - федерального агентства министерства здравоохранения США, которое ожидает результатов исследований, прежде чем занять позицию по данному вопросу.

EPA Макрон тоже носит две маски

Переработка

Сейчас ежедневно во всем мире используется около 6,8 млрд одноразовых масок. В Австралии предложили использовать маски для строительства дорог.

Исследование, проведенное в Мельбурне, показало, что смешивание 1% измельченных масок с 99% RCA - recycled rubble - вторичного щебня - соответствует стандартам гражданского строительства дорог и тротуаров. Один километр участка дороги, покрытый по этому рецепту, требует 3 млн масок, что эквивалентно 93 тонн мусора на свалках.

RCA производится путем переработки строительного мусора и сам по себе является смесью различных материалов. Исследователи обнаружили, что добавление в эту смесь масочного материала не только предотвращает появление отходов, но и делает материал более жестким и прочным.

Автор доклада, доктор Мохаммад Сабериан, отметил:" В этом первоначальном исследовании изучалась возможность утилизации одноразовых масок для лица для строительства дорог, и мы были взволнованы, обнаружив, что это не только работает, но и дает реальные инженерные преимущества".

"Мы надеемся, что это откроет дверь для дальнейших исследований, чтобы проработать способы управления рисками для здоровья и безопасности в больших масштабах, а также выяснить, подходят ли другие типы СИЗ для вторичной переработки", - подчеркнул он.

Испытания показали, что смесь устойчива к нагрузкам, водонепроницаема, не разлагается и не деформируется. Маски обеззараживались простым антисептическим спреем, затем их на минуту помещали в микроволновую печь, в результате чего уничтожалось 99,9% вирусных частиц.