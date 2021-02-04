Тигр загрыз сотрудника зоопарка в Черниговской области

Животное набросилось на человека, когда тот зашел в клетку, чтобы его покормить. 47-летний мужчина умер до приезда медиков.

В Менском зоопарке в Черниговской области тигр насмерть загрыз одного из сотрудников. Трагедия произошла, когда мужчина хотел покормить животное. В этот момент хищник и напал на человека, сообщает региональное управление Нацполиции.

"Работник зоопарка 1973 года рождения собирался кормить животное. В этот момент тигр напал на мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков", - говорится в сообщении.

Следователи полиции открыли производство по ч. 2 ст. 272 УК Украины - нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это повлекло смерть человека.

Сообщается, что погибший сотрудник зоопарка работал там с 2009 года. Во время кормления тигра он должен был быть с напарником, однако по неизвестным пока причинам зашел в клетку к хищнику один.

Что будет с тигром дальше, пока неизвестно

Напомним, что домашний тигр боксера Майка Тайсона откусил женщине руку.

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