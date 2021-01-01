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Цена импортного газа выросла на 23,5%

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С декабря 2020 года импортный газ подорожал на 50 долларов. Сейчас его цена 7044,9 грн за одну тысячу кубометров.
Цена импортного газа выросла на 23,5%
me.gov.ua

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа в январе этого года составила 7044,9 грн за одну тысячу кубометров. В долларовом эквиваленте цена газа составила 250,1 долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства экономики.

По сравнению с декабрем прошлого года цена импортного газа выросла на 23,5% - в гривневом эквиваленте с 5702,8 грн за одну тысячу кубометров и в долларовом эквиваленте с 202,5 долларов за одну тысячу кубометров.

Как сообщалось ранее, Кабмин установил предельную цену на газ для ОСМД.

Также мы писали, что Нафтогаз установил тариф ниже рекомендованного.
 

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Теги: Украина, газ, Подорожание, цена на газ
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Источник: korrespondent.net

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