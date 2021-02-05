Укрзализныця опубликовала карту с "российским" Крымом
На карте Юго-Западной железной дороги Украины Крымский полуостров подписан как часть территории России.
В АО Укрзализныця на карте железнодорожного сообщения в Херсонской области назвали аннексированный Крым Южным федеральным округом РФ. Соответствующие скриншоты опубликовал в четверг, 4 февраля, пользователь Facebook.
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“Укрзализныця, у вас там с картами, которые использует Юго-Западная железная дорога, все нормально? Крым теперь это Южный федеральный округ?“ - написал Александр Рудоманов.
После полуночи он добавил, что надписи на картах исправлены.
Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный в своем видео показал карту РФ с Крымом как ее территорией.
упоротый нацистский рагуль оккупантов и убийц из раши????
нах ты скачешь постоянно????
тебе только нахyй скакать ... многостаночный антиукраинский говномет