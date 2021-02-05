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Укрзализныця опубликовала карту с "российским" Крымом

Комментариев: 16
На карте Юго-Западной железной дороги Украины Крымский полуостров подписан как часть территории России.
Карта Юго-Западной железной дороги
Карта Юго-Западной железной дороги
Александр Рудоманов/Facebook

В АО Укрзализныця на карте железнодорожного сообщения в Херсонской области назвали аннексированный Крым Южным федеральным округом РФ. Соответствующие скриншоты опубликовал в четверг, 4 февраля, пользователь Facebook.

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“Укрзализныця, у вас там с картами, которые использует Юго-Западная железная дорога, все нормально? Крым теперь это Южный федеральный округ?“ - написал Александр Рудоманов.

Карта Юго-Западной железной дороги
Карта Юго-Западной железной дороги
Александр Рудоманов/Facebook

После полуночи он добавил, что надписи на картах исправлены.

Карта Юго-Западной железной дороги
Карта Юго-Западной железной дороги
скриншот

Ранее российский оппозиционер Алексей Навальный в своем видео показал карту РФ с Крымом как ее территорией.

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Теги: Крым, фото, карта, Укрзализныця, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (16)
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Vixerunt    05.02.2021, 15:20
Оценка:  +23
Vixerunt
Alex1277--- это по вашим ватным непризнанным законам он Южным федеральный округ, а в всём мире Это оккупированная территория.
Здравыйсмысл    05.02.2021, 13:55
Оценка:  0
Здравыйсмысл
Нацсброд выворачивается наизнанку.
lusyika    05.02.2021, 12:47
Оценка:  +26
lusyika
Це саме те коли - не так страшні російські воші, як українські гниди!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alex1277    05.02.2021, 10:45
Оценка:  -2
Alex1277
Крым теперь это Южный федеральный округ, даже сисян насральный это признал.
Путин-Xyйло    05.02.2021, 10:48
Оценка:  +24
Путин-Xyйло
Педесральный.
WTF2wtf    05.02.2021, 10:52
Оценка:  +24
WTF2wtf
а оккупированный россией Донбасс по прихоти кремлевского фюррерка годами платит за захваченный россией Крыма кровью и нищетой ...
WTF2wtf    05.02.2021, 10:53
Оценка:  +24
WTF2wtf
только на жестко опущенном российскими оккупантами Донбассе было значительно больше населения!!!
Путин-Xyйло    05.02.2021, 10:41
Оценка:  +24
Путин-Xyйло
Не исправлять нужно, а сажать. Иначе такое дерьмо будет повторяться регулярно, под видом забывчивости и невнимательности!
sjsdsa    05.02.2021, 09:50
Оценка:  -26
sjsdsa
Переполох в курятнике, рОгули опять спорят чей Крым )))
WTF2wtf    05.02.2021, 09:54
Оценка:  +21
WTF2wtf
Нах ты скачешь постоянно,
упоротый нацистский рагуль оккупантов и убийц из раши????
myerdfew    05.02.2021, 09:14
Оценка:  -24
myerdfew
Ни дня без зрады.Но теперь то Крым на картах снова"украинский"?Всё в порядке?Можно ложиться спать?
WTF2wtf    05.02.2021, 09:28
Оценка:  +25
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- НеистовыйГун-СерыйКыць- УкраинаЦэБурнуди-ШоколадныйБох (и т.д.) - шизоид путинский контуженый,
нах ты скачешь постоянно????
БРОКЕР_666    05.02.2021, 08:33
Оценка:  +20
БРОКЕР_666
ну дык поезда УЗ туда не ходят вот и показали, как аннексированный... хотя надо было, конечно показать как временно оккупированный...
naswevret    05.02.2021, 08:27
Оценка:  -24
naswevret
Спасибо гражданину Турчинову,который без единого оборонительного боя и лишних слов вернул Крым нормальной стране.Крымчане искренние рады тому что они уже практически 7 лет больше не являются частью нашей"территории У",и вспоминают Турчинова лишь добрыми словами
WTF2wtf    05.02.2021, 09:27
Оценка:  +25
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- НеистовыйГун-СерыйКыць- УкраинаЦэБурнуди-ШоколадныйБох (и т.д.) - шизоидный быдлобот военных преступников из раши,
тебе только нахyй скакать ... многостаночный антиукраинский говномет
Путин-Xyйло    05.02.2021, 10:52
Оценка:  +24
Путин-Xyйло
Ну да, виноват не вор, а терпила, потому что нефиг расслабляться? Что это не оправдывает вора-рашу кацапам пофиг!
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