В Кабмине рассказали о пути ко второму траншу МВФ

Одним из препятствий остается борьба с коррупцией, но над его устранением ведется работа, уточнила вице-премьер.

В правительстве перечислили шаги к получению очередного транша МВФ kmu.gov.ua

Если получение Украиной первого транша от Международного валютного фонда было под угрозой из-за скандала с Конституционным судом, то переговоры по второму продвигаются достаточно динамично.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН, опубликованном в четверг, 4 февраля.

По словам политика, для получения второго пакета макрофинансовой помощи от Фонда одним из ключевых стало решение Верховной Рады проголосовать по Службе финансовых расследований.

"В повестке дня парламента на этой неделе стоят изменения в закон о государственной службе относительно отмены так называемых "коронавирусных" конкурсов и некоторых других процедур. <...> Но, конечно, остается блок, который касается антикоррупции. Здесь ведется работа", - отметила Стефанишина.

Также, добавила она, ожидается внесение дополнительных изменений относительно усиления уголовной ответственности за незаконное декларирование и нарабатывается решение по судебной реформе.

Как сообщалось, Украина в текущем году ожидает получить три транша от МВФ на общую сумму 2,2 миллиарда долларов.

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