ОБСЕ зафиксировала девять нарушений в районе Золотого

Миссия отчиталась, что зафиксировала пять взрывов неопределенного происхождения и четыре очереди из крупнокалиберного пулемета.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем отчете за четверг, 4 февраля, сообщила о девяти нарушениях перемирия на Донбассе. Согласно документу, все они зафиксированы вблизи Золотого в Луганской области.

Так, миссия отчиталась о фиксировании пяти взрывов неопределенного происхождения и четырех очередей из крупнокалиберного пулемета в районах к северу и югу от участка разведения в районе Золотого.

Отмечается, что за предыдущий отчетный период в этой области никаких нарушений зафиксировано не было.

В то же время в ОБСЕ заявили, что в Донецкой области за отчетный период нарушений не отмечено, тогда как ранее фиксировалось два таких нарушения.

Как сообщалось, за прошлые выходные на Донбассе было выявлено 88 нарушений режима прекращения огня. Большинство из них - в Донецкой области.

Зеленский - ОБСЕ: В приоритете мир на Донбассе

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