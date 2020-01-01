Главное 4 февраля: Продленный карантин и старт вакцинации

Подборка основных новостей за минувшие сутки.

В Кабмине постановили продлить карантин и назвали предварительную дату окончания, стало известно, когда начнется вакцинация от коронавируса в Украине. Мы собрали важные события прошедшего дня.

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Известно, до какого числа продлят карантин в Украине

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что карантин будет продлен до 30 апреля. Также глава правительства отметил, что есть надежда побороть эпидемию до конца этого года. В то же время к утру 4 февраля подтверждено 1 232 246 случаев заболевания COVID-19. При этом 1 055 406 человек выздоровело и 23 229 умерло. За сутки нашли 5082 инфицированных.

Степанов рассказал, когда украинцев начнут прививать от COVID-19

Глава МОЗ Максим Степанов сообщил, что COVID-кампания в Украине начнется 15 февраля. При этом министр уточнил, что дата может быть другая, если произойдут перебои с поставками препарата.

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Полиция озвучила версии пожара с жертвами в больнице Запорожья

По предварительным данным следствия, причинами пожара в запорожской больнице могли стать нарушения пожарной безопасности, несоблюдение техники безопасности при использовании оборудования, неисправные медицинские приборы или поджог. В качестве подозреваемого задержан ответственный за противопожарную безопасность в больнице. В пятницу, 5 февраля, объявлен траур по четырем погибшим при пожаре.

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Сайтов попавших под санкции каналов лишили документации

Сайты закрытых каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK, работа которых прекращена по решению СНБО, остались доступны на резервных адресах. Но в то же время ресурсы не работают, так как у них забрали важные документы и домены.

Принят закон об удаленной работе

Депутаты ВР приняли во втором чтении законопроект №4051 о дистанционной работе. За его утверждение проголосовало большинство. В частности, документ разделяет понятия надомной и дистанционной работы.

В Киеве возникли потасовки возле офиса телеканала

В офис телеканала НАШ пытались попасть активисты, но полиция их не пустила. Оперативники также распылили слезоточивый газ, после чего у них получилось оттеснить протестующих. Несколько участников акции были задержаны.

Напомним, ранее мы писали, что специалисты ВОЗ проведут курсы по COVID-вакцинации для украинских медиков.

