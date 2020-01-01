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В Украине обесточены почти 200 населенных пунктов

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Самая сложная ситуация сейчас в Черниговской области. Там энергоснабжения нет в 54 населенных пунктах.
Для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго
Для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго
Getty Images

В Украине из-за ухудшения погодных условий обесточены 189 населенных пунктов в семи областях. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в пятницу, 5 февраля.

"Ночью в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 189 населенных пунктов в семи областях, а именно: Черниговская – 54, Киевская – 32, Житомирская – 32, Полтавская – 21, Тернопольская – 20, Хмельницкая – 19, Винницкая – 11", – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, на этой неделе в Одессе затопило улицы из-за тающего снега. Потепление и дождь превратили одесские дороги в реки. Глубина луж на некоторых улицах достигала 10 сантиметров.

Погода на неделю: облачность и снег с дождем

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Теги: Украина, погода, электроэнергия, непогода, электричество, погода в Украине, отключение электричества, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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