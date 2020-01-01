За сутки оккупанты четыре раза обстреляли позиции ВСУ и ранили бойца

Воину оказывают медпомощь в больнице.

За минувшие сутки, 4 февраля, на фронте было зафиксировано четыре нарушения перемирия.

Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

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Так, в зоне ответственности тактической группы Север близ Южного сепаратисты совершили прицельный обстрел украинских позиций из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия. В результате обстрела был ранен один защитник.

Бойца с огнестрельным ранением доставили в медицинское учреждение. Там ему оказывают медицинскую помощь врачи.

Кроме того, в районе населенного пункта Крымское был обнаружен факт инженерного оборудования позиций боевиков в сторону украинских подразделений. В районе ответственности тактической группы Восток близ Водяного на Приазовье противник совершил несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. А возле Павлополя защитники открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

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В начале текущих суток, 5 февраля, было задокументировано одно нарушение режима тишины. Так, у Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима перемирия было уведомлено ОБСЕ. Боевых ранений и потерь утром нынешнего дня не зафиксировано. По данным штаба, обстановка остается контролированной ВСУ.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно имя погибшего на Донбассе морпеха.

