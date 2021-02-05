Во Львове ночью осквернили памятник Бандере

Полиция открыла уголовное дело.

Сегодня ночью, 5 февраля, во Львове неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция по данному факту открыла уголовное производство, сообщила пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

Читай также: На Луганщине испортили мемориал погибшим воинам АТО

Львовская полиция получила в 2.20 сообщение о том, что вандалы облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львова.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Максимальное наказание по этой статье – четыре года лишения свободы. Полицейские предпринимают все необходимые меры для установления лиц, причастных к этому преступлению.

Читай также: На Черниговщине школьниц накажут за тверк у памятника воинам АТО

Ранее стало известно, что в Киеве от рук вандалов пострадал памятник воинам АТО/ООС, установленный в Шевченковском районе вблизи станции метро "Берестейская". Неизвестные лица облили его зеленой краской.