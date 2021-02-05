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Во Львове ночью осквернили памятник Бандере

Комментариев: 19
Полиция открыла уголовное дело.
Памятник Степану Бандере
Памятник Степану Бандере
facebook.com/andriy.sadovyi

Сегодня ночью, 5 февраля, во Львове неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция по данному факту открыла уголовное производство, сообщила пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

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Львовская полиция получила в 2.20 сообщение о том, что вандалы облили краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также сотрудники других служб и подразделений полиции Львова.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). Максимальное наказание по этой статье – четыре года лишения свободы. Полицейские предпринимают все необходимые меры для установления лиц, причастных к этому преступлению.

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Ранее стало известно, что в Киеве от рук вандалов пострадал памятник воинам АТО/ООС, установленный в Шевченковском районе вблизи станции метро "Берестейская". Неизвестные лица облили его зеленой краской.

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Теги: Львов, памятник, Степан Бандера
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Комментариев (19)
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Брюква_и_Клюква    05.02.2021, 10:42
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
"Ніщо не зупинить ідею, час якої настав" (с) С. Бендера
Russian-Troll    05.02.2021, 10:36
Оценка:  -24
Russian-Troll
Активисты, они такие.
ЗаелоПластинку    05.02.2021, 10:32
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
Потом эти проститутки строчат демотиваторы типа "Польша продержалась против Германии всего 27 дней, а СССР - 4 года, в результате Германия капитулировала". А то, что в это время Фашистский Союз пошел дерибанить Польшу (кстати, видео с общим парадом на Москве, в 1941 смотрели?)
ЗаелоПластинку    05.02.2021, 10:33
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
они забывают. Совпадение, думаю.
Вот парад https://www.youtube.com/watch?v =wSNnitFvjpM
Наслаждайтесь
ЗаелоПластинку    05.02.2021, 10:20
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
17 сентября 1939 года Советский Союз напал на Польшу, которая на тот момент еще сражалась с нацистской Германией. Таким образом Москва решила занять территории, которые находились в ее сфере интересов и должны были отойти к СССР в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа.
ЗаелоПластинку    05.02.2021, 10:20
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
В восточных областях Польши почти не было польской армии — все основные силы воевали с немцами. Отборным частям РККА противостояли только пограничные заставы Корпуса Охраны Приграничья, которые, естественно, не могли остановить многотысячную советскую армию. Она быстро продвигалась вперед, встречая
ЗаелоПластинку    05.02.2021, 10:21
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
встречая только разрозненное сопротивление.

Из книги "Спасибо деду за победу. Можем повторить"
Strv-003-3    05.02.2021, 10:22
Оценка:  -25
Strv-003-3
Эти территории присоединили к Украине , можете вернуть их Польше.
ЗаелоПластинку    05.02.2021, 10:23
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
А при чем здесь это, шлюха тайская? Отвечать нужно за поступки и вранье, которое ты традиционно несешь за бюджетные деньги
ЗаелоПластинку    05.02.2021, 10:26
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
Или только потому, что эти земли в составе Украины, Фашистский Союз уже не виноват в нападении? Ты стрелки не переводи, продажная шваль, мы с тобой разные абсолютно. Езжай на родину, поклонись фуражке гитлера, у вас там в "храме" она валяется
WTF2wtf    05.02.2021, 10:34
Оценка:  +2
WTF2wtf
Снова упоротый нацист путинских оккупантов и военных преступников пайку отрабатывает ...
Vixerunt    05.02.2021, 09:56
Оценка:  +5
Vixerunt
myerdfew--- русский НО вы ведь ставите памятники убийце Сталину, а он крови пролил больше чем Бандера. Так что кто б говорил.
sjsdsa    05.02.2021, 09:54
Оценка:  -25
sjsdsa
львОВЦЫ - почему до сих пор нет памятника гитлеру, которому клялись в верности ваши предки-предатели?
Vixerunt    05.02.2021, 09:59
Оценка:  +3
Vixerunt
А что ж это твои любимые комуняки так хозяйничали что как начался всеобщий шухер в 1941 то местные были готовы сотрудничать даже с ІІІ-Рейхом лишь бы не русские. Плохой пример для вашей Советской пропаганды. Видимо в те далёкие времена не все вас любили, а сейчас то и подавно.
myerdfew    05.02.2021, 09:47
Оценка:  -22
myerdfew
Идиоты!Это не осквернение,а нарратив того что Степан и его друзяки проливали кровь десятков тысяч украинцев,поляков,чехов,венгров.. .И пусть эти люди были мирными и безоружными...Но хозяин Степана Адольф именно за это и разрешал тому лизать собственные подошвы,и разрешая тому мечтать об Украине в сос
myerdfew    05.02.2021, 09:49
Оценка:  -23
myerdfew
таве Великой Германии.И Степан старался как мог,пуская чужую кровь...Пока сам не откинул копыта в подъезде в луже собственной крови...Вывод:не пускай чужую кровь-закончишь существование в луже собственной!
БРОКЕР_666    05.02.2021, 09:46
Оценка:  +3
БРОКЕР_666
Степан Андреевич даже после смерти не даёт покоя отпрыскам краснопёрых фашистов
VinsBad    05.02.2021, 09:44
Оценка:  0
VinsBad
тризда пацанам)
designandrey65    05.02.2021, 09:36
Оценка:  +3
designandrey65
Вандалам нужно как то развлекаться, памятники коммунистам по сносили , вот остались только нацистам....
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