“Слуга” заявил, что партия поддержит второй срок Зеленского

Нардеп Корниенко отметил, что "слуги" будут на стороне президента при любом его решении.

Слуги народа готовы поддержать Владимира Зеленского, если он решит баллотироваться на второй срок.

Об этом сообщил руководитель партии СН Александр Корниенко, передает Медуза.

Мы – его команда и поддержим его в любом решении, а дальше уже решать украинцам, - отметил Корниенко.

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При этом депутат подчеркнул, что пока президент еще до конца не определился – выдвигать ли свою кандидатуру. О конкретном решении гарант не сообщал. Корниенко считает, что вокруг этой темы создается много домыслов.

Когда Владимир Зеленский примет решение, он оповестит. Но сейчас хотелось бы отойти от спекуляций по поводу его второго срока. Это отвлекает от более важных для Украины вопросов, в частности, в сфере экономики и относительно войны, - сказал Корниенко.

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Отметим, что Зеленский ранее говорил, что ему не хватит одного срока, чтобы что-то изменить в стране и выполнить все свои обещания. Потом он стал намекать, что собирается идти на второй срок. Глава ОП Андрей Ермак, в свою очередь, говорил, что решение может быть принято ближе к концу первого срока президента.

Напомним, ранее мы писали, что у Зеленского ответили на импичмент от ОПЗЖ.

