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“Слуга” заявил, что партия поддержит второй срок Зеленского

Комментариев: 3
Нардеп Корниенко отметил, что "слуги" будут на стороне президента при любом его решении.
Александр Корниенко
Александр Корниенко
facebook.com/oskorniyenko

Слуги народа готовы поддержать Владимира Зеленского, если он решит баллотироваться на второй срок.

Об этом сообщил руководитель партии СН Александр Корниенко, передает Медуза.

Мы – его команда и поддержим его в любом решении, а дальше уже решать украинцам, - отметил Корниенко.

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При этом депутат подчеркнул, что пока президент еще до конца не определился – выдвигать ли свою кандидатуру. О конкретном решении гарант не сообщал. Корниенко считает, что вокруг этой темы создается много домыслов.

Когда Владимир Зеленский примет решение, он оповестит. Но сейчас хотелось бы отойти от спекуляций по поводу его второго срока. Это отвлекает от более важных для Украины вопросов, в частности, в сфере экономики и относительно войны, - сказал Корниенко.

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Отметим, что Зеленский ранее говорил, что ему не хватит одного срока, чтобы что-то изменить в стране и выполнить все свои обещания. Потом он стал намекать, что собирается идти на второй срок. Глава ОП Андрей Ермак, в свою очередь, говорил, что решение может быть принято ближе к концу первого срока президента.

Напомним, ранее мы писали, что у Зеленского ответили на импичмент от ОПЗЖ.

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Теги: Слуга Народа, партия, зеленский, президент, второй срок
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Комментариев (5)
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alex-zol    05.02.2021, 10:17
Оценка:  -22
alex-zol
Ураинцы не поддержат!!!!!
WTF2wtf    05.02.2021, 10:47
Оценка:  0
WTF2wtf
А почему об этом пишет упоротый антиукраинский бот оккупантов из раши?
Не устало скакать?
igorevich777    05.02.2021, 10:12
Оценка:  0
igorevich777
Да хоть бы этот ему досидеть....
myerdfew    05.02.2021, 10:09
Оценка:  -21
myerdfew
Корней,только второй?А первый срок поддержит?Лет так на 15 без права УДО?
WTF2wtf    05.02.2021, 10:48
Оценка:  0
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos- ШоколадныйБох-УкраинаЦэБурунди,
и снова штатный быдлоид-говномет путинский недоволен?
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