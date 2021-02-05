В Украине стало меньше больных с COVID-19

Продолжают болеть более 150 тысяч украинцев.

В Украине за прошедшие сутки, 4 февраля, подтвердили 4 923 новых случая COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Болеют 150 191 человек, что на 3 420 человек меньше, чем за предыдущий день.

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Состояние здоровья 1 885 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в четверг подтвердили в Ивано-Франковской (+433), Львовской (+406), Запорожской (+334) областях, в Киеве (+321), а также в Днепропетровской области (+287). Меньше всего – в Кировоградской (+25), Луганской (+39) и Херсонской (+47) областях. Среди заболевших есть 230 детей и 221 медик.



Украинские медики вчера провели 43 137 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 25 667. Всего с начала пандемии сделали 6 350 442 тестирования методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине подтверждено 1 237 169 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 063 591 человек (8 185 – за минувшие сутки), а 23 387 – умерли (158 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 150 191 человек.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пандемию коронавируса в Украине смогут, скорее всего, победить в 2021 году.