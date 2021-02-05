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В Украине стало меньше больных с COVID-19

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Продолжают болеть более 150 тысяч украинцев.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

В Украине за прошедшие сутки, 4 февраля, подтвердили 4 923 новых случая COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Болеют 150 191 человек, что на 3 420 человек меньше, чем за предыдущий день.

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Состояние здоровья 1 885 человек вызвало вчера особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.  

Больше всего новых случаев заражений в четверг подтвердили в Ивано-Франковской (+433), Львовской (+406), Запорожской (+334) областях, в Киеве (+321), а также в Днепропетровской области (+287). Меньше всего – в Кировоградской (+25), Луганской (+39) и Херсонской (+47) областях. Среди заболевших есть 230 детей и 221 медик.
 
Украинские медики вчера провели 43 137 тестирований на COVID-19. Из них методом ПЦР – 25 667. Всего с начала пандемии сделали 6 350 442 тестирования методом ПЦР. 

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С начала пандемии в Украине подтверждено 1 237 169 случаев СOVID-19. Выздоровели 1 063 591 человек (8 185 – за минувшие сутки), а 23 387 – умерли (158 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 150 191 человек.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пандемию коронавируса в Украине смогут, скорее всего, победить в 2021 году.

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Теги: Украина, COVID-19, коронавирус
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Комментариев (2)
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myerdfew    05.02.2021, 10:21
Оценка:  -26
myerdfew
Секрет"пэрэмоги"над ковидом в нашей охреНэньке прост:Меньше тестирований-меньше больных!
WTF2wtf    05.02.2021, 10:31
Оценка:  +1
WTF2wtf
Штатное антиукраинское быдло против?
Нахyй скачи,
гниль нацистская с кучей служебных аккаунтов на подсосе у военных преступников из раши ...
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