5 февраля почти во всей Украине сильно ухудшится погода

Ожидается сильный ветер и гололед.

В пятницу, 5 февраля, почти во всех регионах Украины сильно ухудшится погода. Объявлен I уровень опасности. Подробности передает пресс-служба ГСЧС, ссылаясь на данные синоптиков Укргидрометцентра.

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Так, с 5 февраля в большинстве областей усилится ветер. Порывы будут достигать 15-20 м/с. Помимо сильного ветра спасатели ожидают гололедицу. Она тоже будет наблюдаться почти во всех регионах Украины, кроме юго-востока и юга.

В связи с гололедом был объявлен I, желтый, уровень опасности.

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Что касается Киевской области и Киева, то в течении суток в столичном регионе сохранится плохая погода. Ожидается гололед, ветер со скоростью в 15-20 м/с, а также гололедица на дорогах.

Как сообщалось ранее, в Украине уже борются с первыми проявлениями непогоды. За ночь без света остались почти 200 населенных пунктов. Больше всего пострадала Черниговская, Киевская и Житомирская области.