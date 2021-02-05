"Новая структура ВСУ доказала свою эффективность", - Хомчак

Год назад началась реформа ВСУ.

Новая структура Вооруженных сил Украины и системы управления доказала свою эффективность. Её высоко оценили международные партнеры Украины, заявил в Facebook главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

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Он напомнил, что ровно год назад началась реформа ВСУ. 5 февраля 2020 года создали Командование объединенных сил, Командование медицинских сил, Командование сил поддержки, Командование сил логистики и Командование войск связи и кибербезопасности ВСУ.

Такое разграничение полномочий между органами военного управления соответствует стандартам НАТО.

Хомчак отметил, что новая структура ВСУ уже доказала свою эффективность в боевых условиях. Она обеспечивает надежное сдерживание российской агрессии.

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Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что переход к новой структуре военного управления – это только первый шаг на пути в НАТО.

Ранее стало известно, что 11 января в семье Руслана Хомчака произошло пополнение. Его жена Анна Коваленко, глава Черниговской ОГА, родила дочку.