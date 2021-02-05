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"Новая структура ВСУ доказала свою эффективность", - Хомчак

Комментариев: 1
Год назад началась реформа ВСУ.
Руслан Хомчак
Руслан Хомчак
armyinform.com.ua

Новая структура Вооруженных сил Украины и системы управления доказала свою эффективность. Её высоко оценили международные партнеры Украины, заявил в Facebook главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

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Он напомнил, что ровно год назад началась реформа ВСУ. 5 февраля 2020 года создали Командование объединенных сил, Командование медицинских сил, Командование сил поддержки, Командование сил логистики и Командование войск связи и кибербезопасности ВСУ. 

Такое разграничение полномочий между органами военного управления соответствует стандартам НАТО.

Хомчак отметил, что новая структура ВСУ уже доказала свою эффективность в боевых условиях. Она обеспечивает надежное сдерживание российской агрессии.

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Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что переход к новой структуре военного управления – это только первый шаг на пути в НАТО.

Ранее стало известно, что 11 января в семье Руслана Хомчака произошло пополнение. Его жена Анна Коваленко, глава Черниговской ОГА, родила дочку.

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Теги: ВСУ, Хомчак, НАТО
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Комментариев (1)
МаксимУм    05.02.2021, 12:04
Оценка:  +1
МаксимУм
Меньше путаницы, управления стали войсками и силами.
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