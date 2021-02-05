У экс-узника РФ Сенцова родился ребенок

В семье крымского режиссера появилась на свет девочка.

У режиссера, бывшего пленного России Олега Сенцова родилась дочь.

Об этом стало известно из публикации в его facebook. Там же появилось фото с новорожденной.

Дочка Эмма, - подписал снимок Сенцов.

Читай также: Белорусские оппозиционеры получили премию Сахарова

За час пост набрал 10 тысяч лайков и больше 770 комментариев. Пользователи сети поздравили новоиспеченного отца и пожелали девочке счастливой судьбы.

Отметим, что у Олега Сенцова уже есть дочь Алина, которая родилась в 2002 году, и сын Влад 2004 года рождения.

Читай также: Суд арестовал подозреваемого в нападении на Владимира Балуха

Добавим, что режиссера арестовали в 2014 году из-за участия в автомайдане. Официально власти РФ обвинили его в терроризме и незаконном хранении оружия. По сфабрикованному делу Сенцова отправили в московское СИЗО, где он пробыл до сентября 2019 года и вышел по программе обмена пленными.

Напомним, ранее мы также писали, что Сенцов обратился к Зеленскому по делу Шеремета.

