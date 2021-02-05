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У экс-узника РФ Сенцова родился ребенок

Комментариев: 1
В семье крымского режиссера появилась на свет девочка.
Олег Сенцов и его новорожденная дочь
Олег Сенцов и его новорожденная дочь
facebook.com/oleg.sentsov

У режиссера, бывшего пленного России Олега Сенцова родилась дочь.

Об этом стало известно из публикации в его facebook. Там же появилось фото с новорожденной.

Дочка Эмма, - подписал снимок Сенцов.

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За час пост набрал 10 тысяч лайков и больше 770 комментариев. Пользователи сети поздравили новоиспеченного отца и пожелали девочке счастливой судьбы.

Отметим, что у Олега Сенцова уже есть дочь Алина, которая родилась в 2002 году, и сын Влад 2004 года рождения.

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Добавим, что режиссера арестовали в 2014 году из-за участия в автомайдане. Официально власти РФ обвинили его в терроризме и незаконном хранении оружия. По сфабрикованному делу Сенцова отправили в московское СИЗО, где он пробыл до сентября 2019 года и вышел по программе обмена пленными.

Напомним, ранее мы также писали, что Сенцов обратился к Зеленскому по делу Шеремета.

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Теги: СИЗО, сенцов, РФ, Россия, ребенок
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Комментариев (1)
myerdfew    05.02.2021, 12:08
Оценка:  -22
myerdfew
А как он родил?Как обычно,ректально?Или делали кесарево?А кто отец?Сокамерник?Или надзиратель?
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