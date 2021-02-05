"Слуга" Корниенко оценил возможность импичмента Зеленскому

Депутат уверен, что этого не будет.

Заместитель главы фракции “Слуга народа“ Александр Корниенко оценил возможность импичмента президенту Владимиру Зеленскому после закрытия телеканалов. Это невозможно технически, считает он. Слова Корниенко передает “Медуза“.

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Корниенко объяснил, что для процедуры импичмента нужно создать в Верховной Раде следственную комиссию. Последняя должна состоять из 150 депутатов.

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Замглавы “Слуги народа“ отметил, что у возможных инициаторов импичмента указанного количества депутатов нет. А подобные заявления Корниенко называет политической позицией.

“У них даже этого числа нет. Скорее это их политическая позиция. Юридически никакой возможности это сделать мы не видим“, – сказал он.

Ранее сообщалось, что по словам Корниенко, “Слуга народа“ поддержит второй срок Зеленского.