Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Слуга" Корниенко оценил возможность импичмента Зеленскому

Комментариев: 3
Депутат уверен, что этого не будет.
"Слуга" Корниенко оценил возможность импичмента Зеленскому
"Слуга" Корниенко оценил возможность импичмента Зеленскому
УНИАН

Заместитель главы фракции “Слуга народа“ Александр Корниенко оценил возможность импичмента президенту Владимиру Зеленскому после закрытия телеканалов. Это невозможно технически, считает он. Слова Корниенко передает “Медуза“.

Читай также: У Зеленского ответили на импичмент от ОПЗЖ

Корниенко объяснил, что для процедуры импичмента нужно создать в Верховной Раде следственную комиссию. Последняя должна состоять из 150 депутатов.

Читай также: Послы стран G7 поддержали закрытие ТВ-каналов

Замглавы “Слуги народа“ отметил, что у возможных инициаторов импичмента указанного количества депутатов нет. А подобные заявления Корниенко называет политической позицией.

“У них даже этого числа нет. Скорее это их политическая позиция. Юридически никакой возможности это сделать мы не видим“, – сказал он.

Ранее сообщалось, что по словам Корниенко, “Слуга народа“ поддержит второй срок Зеленского.  

Поделись:
Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, импичмент, депутат, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
FPN    05.02.2021, 11:16
Оценка:  -23
FPN
В СТРАНЕ НЕТ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА, А КАЖДЫЙ РАЗ ПОД КОГО ТО ПРОГИБАЮТСЯ!!!
Путин-Xyйло    05.02.2021, 11:30
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
И множество неприкрытых коллаборантов открыто вредят Украине как государству в полной уверенности что ответственности за это никакой не будет!
WTF2wtf    05.02.2021, 11:51
Оценка:  +4
WTF2wtf
VSHIVANKA,
чего без юбки,
нацистская срань ольгинская???
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь