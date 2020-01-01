Стало известно, сколько получил Разумков в Раде за январь
Зарплата главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова в январе составила 51,6 тыс. грн.
Об этом сообщили Українські Новини, ссылаясь на данные аппарата ВР.
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При этом заместители спикера получили даже больше, чем их руководитель. Так, первый зам заработал в январе 63,9 тыс. грн, а вице-спикер парламента Елена Кондратюк – 53,7 тыс. грн.
Уточняется, что за выполнение депутатских полномочий отдельно руководству ВР не доплачивали.
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Ранее стало известно, что в декабре 2020 года Разумкову начислили 51 тыс. грн. При этом Стефанчук заработал 47 тыс. грн, Кондратюк – 47,5 тыс. грн.
В ноябре Разумков получил 26,4 тыс. грн., Стефанчук – 25,4 тыс. грн, Кондратюк – 47,5 тыс. грн.
Напомним, ранее мы писали, что Разумков объяснил, почему не голосовал за санкции против ТВ-каналов.