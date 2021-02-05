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Смертельный пожар в Запорожье: Завхозу больницы грозит до восьми лет

Комментариев: 2
Единственным подозреваемым в деле сейчас является 65-летний завхоз больницы.
В деле появился первый подозреваемый
В деле появился первый подозреваемый
ГСЧС

В Запорожье следователи объявили подозрение работнику больницы в нарушении правил противопожарной безопасности, повлекшем гибель людей. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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Заведующий хозяйственно-обслуживающего персонала областной инфекционной больницы подозревается в совершении уголовных преступлений, которые квалифицируются как нарушение установленных требований пожарной безопасности и нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей.

Как сообщалось ранее, в одной из палат-боксов реанимационного отделения запорожской областной инфекционной больницы возник пожар, в результате чего погибли четыре человека.

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Полиция начала досудебное расследование и неотложные следственные мероприятия. Отделом расследования особо тяжких преступлений следственного управления ГУНП в Запорожской области установлено наличие достаточных доказательств для сообщения о подозрении в совершении уголовного преступления заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала больницы 1956 года рождения.

В ходе досудебного расследования установлено, что работник в нарушение требований ст. 15 Закона Украины “Об охране труда“ и должностной инструкции, не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью, что создало угрозу жизни и здоровью людей. В результате 3 февраля во время проведения кислородной терапии возник пожар, который привел к гибели трех пациентов и врача анестезиолога.

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Фигуранту вменяют ч. 2 ст. 270 и ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса. Они предусматривают до 8 лет тюремного заключения.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что по делу о пожаре в больнице Запорожья появился первый задержанный. Правоохранители задержали одного из чиновников больницы, где произошел смертельный пожар.

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Теги: больница, пожар, Запорожье
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Комментариев (2)
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Операторська    05.02.2021, 12:04
Оценка:  +3
Операторська
вони це серйозно - 65-річний завгосп мав зупинити роботу інфекційної лікарні?! він же простий цап-відбувайло ...
МаксимУм    05.02.2021, 12:14
Оценка:  0
МаксимУм
Згоден. Але він мав письмово доповісти начальнику відділення або начальнику лікарні на їх рішення. Якщо вони не зупинили, то це вже їх відповідальність... Папір захищає жо пу краще бронежилету)))
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