Глава Минздрава рассказал о работе сервиса.

Портал о COVID-прививках запустят на следующей неделе: Что в нем будет Минздрав / Facebook

Минздрав Украины на следующей неделе запустит портал о COVID-прививках и вакцинации в стране. О том, какую информацию можно будет узнать в сервисе, рассказал глава министерства Максим Степанов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Так, по словам Степанова, в новом портале каждый желающий сможет узнать о дорожной карте COVID-вакцинации. Будет доступна информация и о ее этапах, подготовке персонала, организации процесса и о самих препаратах.

Глава Минздрава отметил, что в сервисе также будут публиковаться госборды статистики вакцинации.

“Первая версия портала с базовой информацией будет запущена на следующей неделе“, – сказал он.

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Мобильная версия сервиса будет доступна до конца февраля.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки выявлено менее 5 тыс новых COVID-пациентов.