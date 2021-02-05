Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Закарпатье участники тарифного протеста заблокировали трассу Киев-Чоп

Комментариев: 1
Движение парализовано, машинам приходится ехать в обход.
Протестующие перекрыли трассу
Протестующие перекрыли трассу
pmg.ua

В пятницу, 5 февраля при въезде в Мукачево протестовали жители Закарпатья. Они перекрыли дорогу Киев-Чоп в сторону Ужгорода.

Читай также: Штаб Навального объявил о прекращении протестов

Об этом сообщает PMG.ua.

Уточняется, что на митинг у бывшего поста ГАИ собралось где-то 60 человек. Они хотят снижения коммунальных тарифов, в частности, цен на газ.

Закарпатцы заявили, что будут ждать встречи с чиновниками и их реакции. Иначе грозятся заблокировать проезд и на других трассах. Машинам приходится двигаться в объезд – через ул. Ужгородскую.

Читай также: Украинцы “за“ референдум и “против“ разрешения на оружие - опрос

На митинге дежурят правоохранители, в том числе спецназначенцы. В сети опубликовано видео с места событий.

Отметим, что Кабмин постановил уменьшить тарифы для украинцев на газ на 30%. МВФ обеспокоен намерением украинских властей снизить стоимость газа.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве ФОПы пошли просить маму Гетманцева забрать сына из ВР.

Поделись:
Теги: трасса, митинг, Киев-Чоп, протест, тарифы, коммуналка, газ, перекрытие, Закарпатье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
myerdfew    05.02.2021, 12:11
Оценка:  0
myerdfew
Нужно в Киеве собираться,а не на трассах.Клоуна пора гнать поганой метлой,через импичмент.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь