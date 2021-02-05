На Закарпатье участники тарифного протеста заблокировали трассу Киев-Чоп

Движение парализовано, машинам приходится ехать в обход.

В пятницу, 5 февраля при въезде в Мукачево протестовали жители Закарпатья. Они перекрыли дорогу Киев-Чоп в сторону Ужгорода.

Читай также: Штаб Навального объявил о прекращении протестов

Об этом сообщает PMG.ua.

Уточняется, что на митинг у бывшего поста ГАИ собралось где-то 60 человек. Они хотят снижения коммунальных тарифов, в частности, цен на газ.

Закарпатцы заявили, что будут ждать встречи с чиновниками и их реакции. Иначе грозятся заблокировать проезд и на других трассах. Машинам приходится двигаться в объезд – через ул. Ужгородскую.

Читай также: Украинцы “за“ референдум и “против“ разрешения на оружие - опрос

На митинге дежурят правоохранители, в том числе спецназначенцы. В сети опубликовано видео с места событий.

Отметим, что Кабмин постановил уменьшить тарифы для украинцев на газ на 30%. МВФ обеспокоен намерением украинских властей снизить стоимость газа.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве ФОПы пошли просить маму Гетманцева забрать сына из ВР.

