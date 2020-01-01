В Украину не пустили российскую актрису из сериала "Непотопляемая"

Россиянка прилетела в Киев рейсом из Стамбула, и была возвращена обратно.

Украинские пограничники не пропустили в страну российскую актрису, которая ранее незаконно посещала оккупированный Крым. Об этом информирует пресс-служба МВД.

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Как сообщается, на захваченной полуострове россиянка снималась в сериале “Непотопляемая“, за что ей и был выписан 3-летний запрет на въезд в Украину. Теперь же она пыталась попасть в нашу страну, прилетев рейсом из Стамбула.

“Украинские пограничники бдительны, а их действия законны и неоспоримы. Россиянку пограничники привлекли к административной ответственности по ст.204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года. Она возвращена в страну вылета, - говорится в сообщении.

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Как пишет пресс-служба Госпогранслужбы, речь идет об актрисе, исполнившей главную роль в упомянутом сериале. По данным российских СМИ, роль первого плана в нем исполнила Глафира Тарханова.

Напомним, ранее сообщалось, что солиста группы “Песняры“ не пустили в Украину. Он незаконно посещал оккупированный Крым.