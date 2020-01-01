В Украине ректоров вузов будут избирать по-новому

Рада приняла соответствующий законопроект.

Народные депутаты Верховной рады сегодня, 5 февраля, приняли в целом законопроект №4489-1, который уточняет процедуру выборов руководителей вузов. Об этом свидетельствуют данные сайта парламента.

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За принятие во втором чтении этого законопроекта проголосовали 322 народных депутата.

Закон разбивает выборы на два тура. Если в выборах приняли участие два и более кандидата, и ни один из них не набрал более 50% голосов от общего количества претендентов, то должны провести второй тур выборов. Срок - на седьмой день после первого тура.

Во втором туре должны участвовать два кандидата, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.

Избранным ректором вуза будет считаться кандидатура, которая набрала более 50% голосов лиц, имеющих право участвовать в выборах, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.

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Если ни один из кандидатов не наберет нужное количество голосов, то должны быть объявлены новые выборы.

Ранее нардепы приняли в целом законопроект №4051, который урегулирует положения о дистанционной работе украинцев. Он вводит два самостоятельных вида работы – дистанционная и надомная.