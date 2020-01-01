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В Ровенской области вода в кранах пенится и пузырится, как мыло

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Местные жители предполагают, что водоканал промыл сети не тем средством.
Вода белая и пенится
Вода белая и пенится
скриншот видео

В поселке Заречное на Ровенщине из кранов потекла странная вода. Она белая, с пузырьками и пенится, как мыло.

Об этом речь идет в сюжете ТСН.

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Уточняется, что, помимо этого, вода еще сильно пахнет мыльным средством. Люди очень удивились, увидев, что такая жидкость льется из кранов.

Многие стали снимать необычное явление на видео и выкладывать в соцсетях. Кое-кто начал оставлять ироничные комментарии.

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Шутили, что нужно, пользуясь случаем, запускать стиральную машинку – это ж какая, мол, экономия на порошке. Другие предлагали быстро мыть посуду.

Но многим юморить совсем не хотелось. Питьевую воду местным жителям приходится добывать в скважинах и колодцах. При этом они предполагают, что водоканал перепутал жидкость, которой промывает сети.

Напомним, ранее мы писали, что в Турции произошло масштабное наводнение.

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Теги: Ровенская область, мыло, вода, краны, видео, курьез
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