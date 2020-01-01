Рада разрешила электронные трудовые книжки

Нардепы утвердили соответствующий законопроект.

Народные депутаты Верховной рады сегодня, 5 февраля, приняли в целом законопроект № 3632, который предусматривает введение в Украине учета трудовой деятельности работника в электронной форме. Об этом свидетельствуют данные сайта парламента.

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За принятие во втором чтении этого законопроекта проголосовали 265 народных депутатов.

Закон вводит учет трудовой деятельности работника в электронной форме в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Закон урегулирует механизмы накопления, обработки и использования этой информации. Например, для подтверждения стажа работы и назначения пенсии.

После внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр, работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись.

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Предусматривается пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек о трудовой деятельности работника.

Ранее Верховная рада утвердила законопроект №4051, который урегулирует положения о дистанционной работе украинцев. Он вводит два самостоятельных вида работы – дистанционная и надомная.