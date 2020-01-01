В Славянске из-за угрозы пожара из детсада эвакуировали 46 детей

Никто не пострадал.

Сегодня, 5 февраля, в Славянске в детском садике №11 произошло короткое замыкание электросети с задымлением. Эвакуировали 46 детей и 15 сотрудников. Никто не пострадал, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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Служба спасения "101" получила сообщение о чрезвычайной ситуации в детском садике в первой половине 5 февраля. На место происшествия немедленно направили 12 бойцов ГСЧС и три единицы спецтехники.

Оказалось, что произошло короткое замыкание электросети в электрощитовой на первом этаже здания. Было незначительное задымление. Открытого огня не было. Администрация эвакуировала из здания всех детей и сотрудников ещё до приезда спасателей. Погибших и пострадавших нет.

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Напомним, в ночь на 4 февраля произошел пожар в реанимационном боксе COVID-отделения Запорожской областной инфекционной больницы. Во время тушения огня спасатели нашли тела четырех человек. Среди погибших оказалась 26-летняя врач-анестезиолог.

Полиция по факту пожара в запорожской больнице открыла уголовное дело и задержала 65-летнего завхоза.