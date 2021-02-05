Названы главные прогульщики в Раде

Отдельные депутатские группы имели посещаемость на уровне 36%.

Лучше всех на работу ходили "слуги" и "ЕСовцы" facebook.com/cvu.ngo

По итогам работы 4-й сессии Верховной Рады текущего созыва, которая продолжалась с сентября 2020 года по январь 2021 года, главными прогульщиками стали народные депутаты из группы “За Майбутнє“. Их средний уровень посещаемости заседаний – 36%, сообщает Комитет избирателей Украины.

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По данным КИУ, низкие показатели посещаемости также у народных депутатов “Оппозиционной платформы - За жизнь“. В среднем на заседаниях Рады регистрировалось 40% депутатов от данной политсилы. У депутатов ВО “Батькивщина“ показатели посещения на уровне 51%. Высокие результаты посещения у депутатов группы “Доверие“ и фракции “Голос“. В среднем заседания посещали 56% депутатов группы “Доверие“ и 58% депутатов “Голоса“.

Лидерами по посещению Рады в течение 4-й сессии стали народные депутаты “Европейской солидарности“ и “Слуги Народа“. В среднем на заседаниях было зарегистрировано 63% депутатов от “Евросолидарности“ и 62% “Слуг“.

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Как отметил глава КИУ Алексей Кошель, осенняя сессия была наименее продуктивной. Из-за обострения эпидемии коронавируса и местных выборов работа парламента была частично сорвана.

“Несмотря на форс-мажорные обстоятельства перечень лидеров и аутсайдеров Рады среди фракций и групп ВР фактически не изменился. Депутаты отдельных фракций и групп ВР безответственно относятся к выполнению своих депутатских обязанностей и игнорируют пленарные заседания“, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2020 году 100 нардепов ни разу не выступили в Раде. Каждый четвертый депутат за год не нашел повода высказаться даже со своего места.