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Шмыгаль назвал фейком информацию о вводе локдауна в некоторых регионах

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Разделение на две зоны в стране не будет, объяснил политик.
Шмыгаль назвал фейком информацию о вводе локдауна в некоторых регионах
Шмыгаль назвал фейком информацию о вводе локдауна в некоторых регионах
УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал фейком информацию о том, что в некоторых регионах Украины будет введен жесткий локдаун. Информация прозвучала во время выступления главы Кабмина в Верховной Раде.  

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Так, в парламенте депутат от “Голоса” Юлия Клименко поинтересовалась у Шмыгаля, правда ли, что правительство хочет ввести новое карантинное зонирование. Согласно последнему, в части областей введут локдаун, а в дургой части его не будет. Все якобы будет зависеть от эпидемиологической обстановки.  

В ответ Шмыгаль заявил, что такая информация является ложной.  

“Это фейковая информация, которую вы сейчас распространяете. Она абсолютно не соответствует действительности”, - сказал он.  

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Премьер также отметил, что в данный момент правительство работает над возвращением адаптивного карантина, когда Украина будет разделена на “красные”, “оранжевые”, “желтые” и “зеленые” зоны.  

 Ранее сообщалось, что Рада разрешила электронные трудовые книжки.  

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Теги: Денис Шмыгаль, локдаун, карантин, Верховная Рада, Кабмин
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