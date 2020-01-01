СБУ задержала этническую банду фальшивомонетчиков

Изъяли 25 тысяч фальшивых долларов, клише и оборудование.

В Киевской области Служба безопасности Украины задержала организаторов и активных участников международной этнической преступной группировки, которые занимались изготовлением и сбытом фальшивых денег. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.

Читай также: В Украине фальшивые деньги продают в интернете - СМИ

По данным досудебного следствия, в состав группы входили 5 человек из разных областей Украины, а также несколько граждан других стран. Фальшивые доллары злоумышленники сбывали за 50% от их номинальной стоимости. Клиентов подыскивали из числа своих знакомых.

По данному факту открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 199 УК Украины. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Правоохранители провели у фигурантов 17 обысков. Изъяли 25 тысяч фальшивых долларов, клише и оборудование для их изготовления, огнестрельное оружие, деньги, полученные преступным путем. Следствие продолжается.

Читай также: В Украине появились новые фальшивые деньги, которые не отличить от настоящих

Ранее в Днепропетровской области правоохранители задержали мужа и жену, которые у себя дома изготавливали фальшивые гривны. Они расплачивались фальшивками в магазинах и продавали их в Сети за 40% от номинальной стоимости.