В Украину снова вернулись морозы: Погода на выходные

Плюс удержится только в Крыму и в отдельных районах Закарпатья.

В эти выходные почти на всей территории Украины ожидаются морозы. Особенно холодно будет в северной части страны и на северо-востоке. Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

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В ночные часы температура воздуха на севере и востоке будет достигать -10-15 градусов, в ночь на воскресенье местами -15-22 градуса. Днем в субботу ожидается -4-9 градусов, в воскресенье -9-12 градусов.

На остальной территории Украины ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -4-10 градусов, в центральной части -9-15 градусов, днем ​​в субботу -1-6 градусов, в воскресенье -4-9 градусов.

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Южная часть, традиционно, будет теплее. Днем 6-го февраля около нуля, в воскресенье на юге ожидаются преимущественно “минусы“.

Закарпатье и Крым удержат в течение дня +2 +5 градусов.

Антициклон Gizela, который принес эти холода, обеспечил преимущественно сухую погоду на значительной части территории Украины. Однако 6-го февраля предполагается снег на юге и юго-западе, а 7 февраля снег пройдет во всей западной части.

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На Закарпатье и на юге Крыма – вероятен дождь.

В Киеве на выходных будет морозно. В субботу ночью -10-12, днем ​​-5-7 градусов. В воскресенье мороз усилится, ночью -15-17, днем ​​-9-12 градусов. Существенные осадки в течение 6-7 февраля в Киеве маловероятны.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 февраля почти во всей Украине сильно ухудшится погода. Ожидается сильный ветер и гололед.