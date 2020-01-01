“Путают симптомы с простудой”: Санврач объяснил смертность от COVID
Главный санврач Ивано-Франковской области Руслан Савчук объяснил высокую смертность от COVID-19 в Украине. Он считает, что больные часто путают симптомы коронавируса с простудой. Информация об этом прозвучала в рамках брифинга.
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Так, по словам санврача, каждый день в Ивано-Франковской области фиксируется 5-8 смертей. В основном умирают граждане с сопутствующими болезнями, такими как ожирение, сахарный диабет, кардиосклероз и так далее.
Чаще всего пациенты с коронавирусом не обращаются за медицинской помощью, списывая симптомы на ОРВИ, объяснил Савчук.
“...думают, что невысокая температура, которая у них есть в течении трех-пяти дней, пройдет, поэтому не обращаются к врачам. Однако за той температурой может скрываться COVID-19“, - сказал он.
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Санврач также напомнил, что при любых симптомах простуды сразу же стоит обращаться в медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что в Украине не будет принудительной вакцинации медиков.