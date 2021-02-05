Не хотела жить: На Закарпатье женщина бросилась под ВАЗ

Таким способом пешеход хотела свести счеты с жизнью.

Женщина сказала, что не хочет жить Радио Пульс

Инцидент произошел в Мукачево Закарпатской области. Там женщина 1979 года рождения бросилась под колеса авто.

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Об этом сообщает Mukachevo.net.

Уточняется, что пешеход выбежала на дорогу в районе ул. Мужайской. Там на перекрестке она бросилась под колеса авто марки ВАЗ.

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Водитель пытался избежать наезда, резко повернул руль и ударил другую машину. Женщина осталась жива, она пострадала и была госпитализирована.

Потерпевшая объяснила свой поступок тем, что не хотела жить. Обстоятельства выясняет полиция, расследуется факт попытки суицида.

Напомним, ранее мы писали, что на Прикарпатье пьяный за рулем устроил ДТП с пострадавшими.

