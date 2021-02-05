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Не хотела жить: На Закарпатье женщина бросилась под ВАЗ

Комментариев: 7
Таким способом пешеход хотела свести счеты с жизнью.
Женщина сказала, что не хочет жить
Женщина сказала, что не хочет жить
Радио Пульс

Инцидент произошел в Мукачево Закарпатской области. Там женщина 1979 года рождения бросилась под колеса авто.

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Об этом сообщает Mukachevo.net.

Уточняется, что пешеход выбежала на дорогу в районе ул. Мужайской. Там на перекрестке она бросилась под колеса авто марки ВАЗ.

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Водитель пытался избежать наезда, резко повернул руль и ударил другую машину. Женщина осталась жива, она пострадала и была госпитализирована.

Потерпевшая объяснила свой поступок тем, что не хотела жить. Обстоятельства выясняет полиция, расследуется факт попытки суицида.

Напомним, ранее мы писали, что на Прикарпатье пьяный за рулем устроил ДТП с пострадавшими.

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Теги: ДТП, авто, ВАЗ, Закарпатье, пешеход
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Комментариев (7)
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Брюква_и_Клюква    05.02.2021, 15:19
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Походу жить инвалидом еще труднее, чем здоровым. Каждому суициднику нужно про это подумать
Путин-Xyйло    05.02.2021, 14:46
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Походу Вазу тоже жить надоело.
Путин-Xyйло    05.02.2021, 14:46
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Походу Вазу тоже жить надоело.
Путин-Xyйло    05.02.2021, 14:46
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Походу Вазу тоже жить надоело.
Путин-Xyйло    05.02.2021, 14:46
Оценка:  +2
Путин-Xyйло
Походу Вазу тоже жить надоело.
Операторська    05.02.2021, 14:05
Оценка:  +7
Операторська
а водіям тепер ввдповідати ...
МаксимУм    05.02.2021, 13:55
Оценка:  +4
МаксимУм
Цікаво, штраф від поліції буде спонукати її жити далі?
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