Не хотела жить: На Закарпатье женщина бросилась под ВАЗ
Инцидент произошел в Мукачево Закарпатской области. Там женщина 1979 года рождения бросилась под колеса авто.
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Об этом сообщает Mukachevo.net.
Уточняется, что пешеход выбежала на дорогу в районе ул. Мужайской. Там на перекрестке она бросилась под колеса авто марки ВАЗ.
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Водитель пытался избежать наезда, резко повернул руль и ударил другую машину. Женщина осталась жива, она пострадала и была госпитализирована.
Потерпевшая объяснила свой поступок тем, что не хотела жить. Обстоятельства выясняет полиция, расследуется факт попытки суицида.
Напомним, ранее мы писали, что на Прикарпатье пьяный за рулем устроил ДТП с пострадавшими.