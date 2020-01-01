Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пожар в Запорожье: Директора больницы хотят отстранить

Комментариев: 0
Инициатива принадлежит главе Запорожской ОГА Александру Старуху.
Место происшествия
Место происшествия
dsns.gov.ua

Глава Запорожской ОГА Александр Старух попросил облсовет отстранить от должности директора Запорожской областной инфекционной больницы Владимира Шинкаренко, в которой произошел смертельный пожар. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читай также: В Запорожье объявлен день траура по погибшим при пожаре в больнице

По его словам, это нужно для того, чтобы обеспечить объективное расследование причин пожара.

В ночь на 4 февраля произошел пожар в реанимационном боксе COVID-отделения Запорожской областной инфекционной больницы. Во время тушения огня спасатели нашли тела четырех человек. Среди погибших оказались три пожилые пациентки и 26-летняя врач-анестезиолог.

Сегодня, 5 февраля, в Запорожской области объявлен траур по погибшим. Приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия.

Читай также: Известна реакция главы сети "Эпицентр" на пожар в Первомайском

Ранее стало известно, что правоохранители по факту пожара в запорожской больнице открыли уголовное производство ч. 2 ст. 270 и ч. 2 ст. 272 УК Украины, и задержали 65-летнего завхоза. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Поделись:
Теги: Запорожье, больница, пожар
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь