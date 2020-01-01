Пожар в Запорожье: Директора больницы хотят отстранить

Инициатива принадлежит главе Запорожской ОГА Александру Старуху.

Глава Запорожской ОГА Александр Старух попросил облсовет отстранить от должности директора Запорожской областной инфекционной больницы Владимира Шинкаренко, в которой произошел смертельный пожар. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, это нужно для того, чтобы обеспечить объективное расследование причин пожара.

В ночь на 4 февраля произошел пожар в реанимационном боксе COVID-отделения Запорожской областной инфекционной больницы. Во время тушения огня спасатели нашли тела четырех человек. Среди погибших оказались три пожилые пациентки и 26-летняя врач-анестезиолог.

Сегодня, 5 февраля, в Запорожской области объявлен траур по погибшим. Приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия.

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Ранее стало известно, что правоохранители по факту пожара в запорожской больнице открыли уголовное производство ч. 2 ст. 270 и ч. 2 ст. 272 УК Украины, и задержали 65-летнего завхоза. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.