COVID: Минздрав обновил красный и зеленый списки стран мира

Ездить в "красные" страны украинцам не рекомендуют.

Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к “зеленой“ и “красной“ зонам. Новый список опубликован на сайте Минздрава.

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Список стран “красной“ зоны увеличился, на прошлой неделе в нем находилось 74 государства, сейчас - 80.

Среди них Великобритания, Франция, Италия, Грузия, Россия, Беларусь и другие.

В списке “зеленых“ стран: Турция, Греция, Китай, Казахстан и другие.

Согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 142,3 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Соответственно к странам “зеленой“ зоны отнесены те государства, где этот показатель ниже.

Напомним, Шмыгаль назвал фейком информацию о вводе локдауна в некоторых регионах. Разделение на две зоны в стране не будет, объяснил политик.