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COVID-прививки для переболевших могут отложить – Ляшко

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У переболевших коронавирусом обычно уже есть собственный иммунитет от вируса.
Ляшко допустил отстрочку вакцинации для болевших
Ляшко допустил отстрочку вакцинации для болевших
кадр из видео

При условии ограниченного доступа к вакцине от коронавируса прививки тех, кто переболел, могут перенести. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ.

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“Есть ограниченный доступ к вакцине. Если у нас не будет сбоя в графике поставок, или другие вещи, то мы можем рекомендовать отсрочить вакцинацию людей, которые переболели, на 3-6 месяцев, поскольку после болезни у них может быть защита в этот конкретный период времени“, - сказал Ляшко.

Он отметил, что в целом вакцинироваться людям, которые переболели коронавирусом, можно, если иное не будет прописано в инструкции производителя иммунобиологических препаратов.

По словам Ляшко, болезнь в анамнезе не является противопоказанием к вакцинации.

Напомним, в Украине не планируется принудительная вакцинация медиков. Прививки от коронавируса будут только добровольными.

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Теги: Виктор Ляшко, Минздрав, вакцина, коронавирус
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    05.02.2021, 14:51
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Что-то в последнее время "слуги" начали проявлять признаки интеллекта! Как-то это подозрительно.
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