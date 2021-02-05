COVID-прививки для переболевших могут отложить – Ляшко

У переболевших коронавирусом обычно уже есть собственный иммунитет от вируса.

При условии ограниченного доступа к вакцине от коронавируса прививки тех, кто переболел, могут перенести. Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью с медицинским экспертом ЮНИСЕФ.

Читай также: Портал о COVID-прививках запустят на следующей неделе: Что в нем будет

“Есть ограниченный доступ к вакцине. Если у нас не будет сбоя в графике поставок, или другие вещи, то мы можем рекомендовать отсрочить вакцинацию людей, которые переболели, на 3-6 месяцев, поскольку после болезни у них может быть защита в этот конкретный период времени“, - сказал Ляшко.

Он отметил, что в целом вакцинироваться людям, которые переболели коронавирусом, можно, если иное не будет прописано в инструкции производителя иммунобиологических препаратов.

По словам Ляшко, болезнь в анамнезе не является противопоказанием к вакцинации.

Напомним, в Украине не планируется принудительная вакцинация медиков. Прививки от коронавируса будут только добровольными.