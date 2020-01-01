В Украине предлагают школьникам самим решать, как их оценивать

В Раде зарегистрирован соответствующий законопроект.

Выпускникам украинских школ предложено выбрать, как будет оцениваться успешность их среднего образования.

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Об этом стало известно из соответствующего законопроекта №5014, зарегистрированного в Раде.

Отмечено, что есть варианты для оценивания:

по итогам годовых экзаменов;

по результатам итоговой государственной аттестации;

по баллам за участие в ВНО.

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Уточняется, что выбор будет предложен выпускникам нынешнего года. Это связано с противодействием пандемии. Но для этого законопроект должны утвердить.

Также есть информация, что из-за эпидемии коронавируса выпускники могут отказаться от Внешнего независимого тестирования. При этом желающие могут сдать ВНО, если хотят, его не отменяют полностью.

Напомним, ранее мы писали, что Шмыгаль рассказал, когда украинцы будут зарабатывать, как в Польше.