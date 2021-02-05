Медведчук высказался о причинах закрытия телеканалов

Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь народный депутат Виктор Медведчук назвал причины решения властей о санкциях против нардепа Тараса Козака и блокировании телеканалов “112 Украина“, NewsOne и ZIK. Об этом политик заявил в интервью российским СМИ.

Политик уверен в том, что за введением санкций стоит американское посольство.

“У нас центр политического управления страной находится тут недалеко ‒ в посольстве Соединенных Штатов Америки. Я думаю, этого было достаточно для того, чтобы дать отмашку на подобные преступные действия“, - отметил он.

"Оно (внешнее управление. ‒ ред.) "удачно" развивалось при Порошенко и было передано по наследству Зеленскому. И хотя многие верили в то, что Зеленский не станет дальше реализовывать политику внешнего управления, она приобрела еще более ужасающие последствия и объемы для Украины и украинского народа", – отметил Виктор Медведчук.