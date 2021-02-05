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Медведчук высказался о причинах закрытия телеканалов

Комментариев: 6
Медведчук высказался о причинах закрытия телеканалов

Председатель политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь народный депутат Виктор Медведчук назвал причины решения властей о санкциях против нардепа Тараса Козака и блокировании телеканалов “112 Украина“, NewsOne и ZIK. Об этом политик заявил в интервью российским СМИ.

Политик уверен в том, что за введением санкций стоит американское посольство.

“У нас центр политического управления страной находится тут недалеко ‒ в посольстве Соединенных Штатов Америки. Я думаю, этого было достаточно для того, чтобы дать отмашку на подобные преступные действия“, - отметил он.

"Оно (внешнее управление. ‒ ред.) "удачно" развивалось при Порошенко и было передано по наследству Зеленскому. И хотя многие верили в то, что Зеленский не станет дальше реализовывать политику внешнего управления, она приобрела еще более ужасающие последствия и объемы для Украины и украинского народа", – отметил Виктор Медведчук.

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Комментариев (6)
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Vixerunt    05.02.2021, 15:25
Оценка:  0
Vixerunt
я так понимаю его больше все заботит то что центр теперь НЕ в мацкве ???
sjsdsa    05.02.2021, 15:23
Оценка:  -1
sjsdsa
Ну понятно, где в новостях Медведчук, порохо-ботва дружно дрыщет во всю своими высерами, слетелись мухи на гавно )))
Krom14    05.02.2021, 15:15
Оценка:  +1
Krom14
Когда этот мерзкий шакал подохнет ? желательно вместе со своим пид@р@стом кумальком ботоксным окурком!
colavova    05.02.2021, 15:07
Оценка:  +1
colavova
кароче, рука кремля уже не дотягивается, обрубили)))
Брюква_и_Клюква    05.02.2021, 15:13
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Еще не обрублена. Агенты ФСБ "Соколовский" и "Жолудь" спокойно разъезжают по Киеву.
Graddfeydd    05.02.2021, 15:07
Оценка:  +3
Graddfeydd
Деньги плачены, шавка гавкает.
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