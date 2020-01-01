На Черниговщине глава сельсовета требовал 100 тысяч гривен у фермера

Чиновник-взяточник был разоблачен.

Глава сельсовета в Черниговской области попался на взятке.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Уточняется, что чиновник требовал 100 тысяч гривен у местного фермера. Деньги он вымогал за невмешательство в хозяйственную деятельность предпринимателя.

В случае невыплаты сельский голова грозился повысить плату за землю, которую арендует предприятие. Чиновника задержали в помещении сельского совета. Он получил 50 тыс. грн и потом еще 1,8 тыс. долл.

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СМИ пишут, что коррупционер возглавляет Вертеевскую территориальную громаду, беспартийный самовыдвиженец. Ранее он судим не был. Теперь чиновнику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также ему могут запретить заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Черкассах вымогали деньги за принятие в Нацгвардию по контракту.

