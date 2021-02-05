В Минздраве подтвердили продление карантина до 30 апреля

Нормативный акт уже разработан, заявил министр Степанов.

Глава Минздрава Максим Степанов подтвердил, что карантин в Украине будет продлен до 30 апреля. О планах властей политик рассказал на встрече Европейской Бизнес-ассоциации. Слова Степанова передает “Интерфакс-Украина”.

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Так, министр заявил, что власти уже разработали нормативный акт, который направлен на регулировку карантинных ограничений на территории страны. Что касается ограничительных мер, то они будут ослаблены.

“Карантин планируется продлить до 30 апреля. Ограничения планируется ослабить”, - рассказал Степанов.

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Глава Минздрава также отметил, что жесткие карантинные ограничения могут вводиться в отдельных областях. Это произойдет, если несколько критериев превысят установленные нормы.

Как бы то ни было, даже в случае ввода в определенной области жесткого карантина общественный транспорт продолжит функционировать, его закрывать не будут.

Ранее о возможности продления карантина до 30 апреля сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.