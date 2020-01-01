В Днепре мать выбросила младенца в сливную яму

Полиция выясняет обстоятельства смерти новорожденного.

В городе Днепр полиция расследует смерть младенца, труп которого нашли в выгребной яме. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, следователи открыли сразу два уголовных производства.

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Как установили полицейские, 30 января с осложнениями после домашних родов 40-летнюю жительницу Днепра доставили в больницу, где она рассказала о беременности и недавних родах. По ее словам, 27 января она родила мальчика и по предварительной договоренности передала его неизвестным людям за 500 тысяч гривен.

4 февраля полицейские криминальной полиции с привлечением кинологической службы провели следственные мероприятия на территории домовладения женщины. В ходе обыска пёс подвел полицейских к сливной яме туалета, где был обнаружен пакет с телом новорожденного мальчика.

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Сейчас тело ребенка направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти. Женщина сообщила, что придумала историю о продаже младенца, чтобы скрыть его смерть.

Учитывая новые факты, следователи переквалифицировали уголовное производство на п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Также сведения внесены в реестр по ч. 1 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа). Расследование продолжается.

Напомним, на Киевщине вторую неделю фиксируются странные детские суициды. В соцсетях предполагают, что дети могли стать жертвами интернет-игры.