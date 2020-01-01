Стефанчук рассказал, что будут рассматривать местные референдумы

Сейчас разрабатывают соответствующий законопроект.

В Украине на местных референдумах будут рассматриваться только вопросы, которые относятся к компетенции местной власти. Такое заявление во время презентации концепции законопроекта про местный референдум сделал первый заместитель председателя Верховной Рады Юрий Стефанчук, сообщила пресс-служба Аппарата ВР.

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В частности, на местных референдумах должны будут рассматривать хозяйственные вопросы или вопросы лучшего обеспечения жизни граждан на уровне определенных административно-территориальных единиц.

Для всех остальных вопросов существует всеукраинские референдумы, законопроект о проведении которых ранее утвердили народные депутаты Верховной Рады.

Концепцию проекта закона про местные референдумы впервые представили сегодня, 5 февраля, на заседании рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия.

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Пока разработчики проекта закона и рабочая группа не сошлись в вопросе о том, как часто нужно проводить местные референдумы, количество вопросов, которые можно на них вынести.

Напомним, 26 января ВР одобрила проект закона о всеукраинском референдуме. Его предметом могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции, вопросы государственного значения, о прекращении действия закона или отдельных его положений.