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Стефанчук рассказал, что будут рассматривать местные референдумы

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Сейчас разрабатывают соответствующий законопроект.
Заседание рабочей группы во главе со Стефанчуком
Заседание рабочей группы во главе со Стефанчуком
iportal.rada.gov.ua

В Украине на местных референдумах будут рассматриваться только вопросы, которые относятся к компетенции местной власти. Такое заявление во время презентации концепции законопроекта про местный референдум сделал первый заместитель председателя Верховной Рады Юрий Стефанчук, сообщила пресс-служба Аппарата ВР. 

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В частности, на местных референдумах должны будут рассматривать хозяйственные вопросы или вопросы лучшего обеспечения жизни граждан на уровне определенных административно-территориальных единиц.

Для всех остальных вопросов существует всеукраинские референдумы, законопроект о проведении которых ранее утвердили народные депутаты Верховной Рады.

Концепцию проекта закона про местные референдумы впервые представили сегодня, 5 февраля, на заседании рабочей группы по разработке законопроектов по вопросам народовластия.

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Пока разработчики проекта закона и рабочая группа не сошлись в вопросе о том, как часто нужно проводить местные референдумы, количество вопросов, которые можно на них вынести.

Напомним, 26 января ВР одобрила проект закона о всеукраинском референдуме. Его предметом могут быть вопросы утверждения закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции, вопросы государственного значения, о прекращении действия закона или отдельных его положений.

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Теги: Украина, референдум, Стефанчук
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