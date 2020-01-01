Из Одессы выгнали гражданина Ганы, который не хотел уезжать
В Приморском районе Одессы выявили гражданина Ганы, который находился в Украине нелегально.
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Об этом сообщает Миграционная служба в Одесской области.
Уточняется, что иностранец уже и до этого пребывал незаконно на территории страны. Его еще тогда было решено выдворить из Украины в страну происхождения или в страну “третьего мира”.
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Но при этом мужчина уезжать не хотел и каким-то чудом смог остаться в иностранном государстве. А недавно его принудительно отправили из одесского аэропорта, сопроводив до самого самолета.
Также добавляется, что теперь иностранцу запрещено въезжать в Украину в течение ближайших пяти лет.
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